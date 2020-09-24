Поклонники раскритиковали Кристину Орбакайте за розовое платье

Российская эстрадная певица Кристина Орбакайте на своей странице в Instagram выложила снимок, на котором она запечатлена в ярко-розовом платье.

"Готова к труду и обороне!" — подписала фото артистка.

Поклонникам не понравится образ певицы. Они отметили, что он ей не идёт.

"Фото неудачное, Кристина сама не похожа на себя", "Кристина, вы удивительная Но это совсем не ваше!", "Неудачный наряд, но я вас обожаю"; "Вы хороша, но цвет не ваш. Извините", "На вкус и цвет товарища нет!!! Это не Ваше!!!", "Всё больше похожа на маму. Кристина это не ваш стиль. Вы как тётя в этом", "Фасон неудачный, цвет совершенно не Ваш. Ну а вообще, Вы всегда шикарны", — написали они в комментариях.

Стоит напомнить, что 49-летняя Кристина Орбакайте уже более замужем за бизнесменом Михаилом Земцовым. Пара воспитывает 8-летнюю дочь Клавдию.

У Кристины есть ещё два взрослых сына от предыдущих браков — Никита - от певца Владимира Преснякова и Дени - от бизнесмена Руслана Байсарова.