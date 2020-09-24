"Гена Букин" мечтает о том, что 22-летняя невеста родит ему 8 детей

У актера Виктора Логинова уже есть пять детей от разных браков. На этом 45-летний актер останавливаться не собирается. Пока старшие дети подрастают, он планирует рождение новых отпрысков.

Многодетной матерью Виктор Логинов собирается сделать свою 22-летнюю избранницу Марию Гуськову.

Жениться на юной красавице актер планирует в ближайшие месяцы. Это будет уже четвертый по счету брак любвеобильного актера.

"Детишек хотим, все хотим. Восемь. Ну, будет столько, сколько Бог даст", — говорит Виктор.

Игра в сериале "Счастливы вместе" принесла такую славу Логинову, что зрители упорно ассоциируют актера с его ярким персонажем. Гена Букин — так по привычке называют актера, известность к которому пришла уже в зрелом возрасте.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Виктор Логинов сделал предложение Марии Гуськовой.