Елизавета Боярская назвала пять самых красивых киноактрис

В рейтинг самых привлекательных кинодив, который составила Елизавета Боярская, вошли исключительно звезды зарубежного кино. Русским актрисам в этом топе места не нашлось. Подписчики с интересом отнеслись к мнению актрисы, так как считают Елизавету достойной занять место в таком лестном списке.

Вкус дочки легенды советского кино Михаила Боярского оказался очень неплохим, так как ее высокой оценки удостоились общепризнанные красотки мирового кино. Среди них: Лив Тайлер, Роми Шнайдер, Рене Руссо, Брук Шилдс, Ева Грин, Мишель Пфайффер. Именно в такой последовательности упомянула Елизавета блистательных женщин в своем Instagram-аккаунте.

"Меня, давеча, в интервью попросили назвать 5 самых красивых, по моему мнению, актрис. Вопрос был исключительно про внешность. Я погрузилась в думу. Я вообще с благоговением отношусь к красоте. В природе, в архитектуре, в интерьере, в одежде, в кадре, в живописи, фотографии, не могу оторвать глаз от красивых женщин, мужчин, детей, животных. Красота вдохновляет и завораживает. Но вкусы, безусловно, у всех разные. Я бы назвала гораздо больше, но вот 6 безусловных красавиц для меня. (Лив Тайлер, Роми Шнайдер, Рене Руссо, Брук Шилдс, Ева Грин, Мишель Пфайффер). Русских актрис намеренно не тронула, ибо прекрасны все, без исключения) А какие исключительные красавицы нравятся вам?" — написала очаровательная актриса на своей страничке в Instagram.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как Елизавете Боярской работается в театре в неблагоприятный эпидемиологический период.