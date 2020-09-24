Самбурская удивилась сообщениям о романе с Харламовым

Актриса Анастасия Самбурская недавно прочла в прессе, что у неё якобы роман с юмористом Гариком Харламовым, который находится в процессе развода с Кристиной Асмус.

"Недавно прочла, что у меня роман с Харламовым. А я его видела два раза в жизни", — утверждает Самбурская.

Однако актриса не торопится замуж и игнорирует призывы поклонников создать семью.