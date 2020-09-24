Актриса Анастасия Самбурская недавно прочла в прессе, что у неё якобы роман с юмористом Гариком Харламовым, который находится в процессе развода с Кристиной Асмус.
"Недавно прочла, что у меня роман с Харламовым. А я его видела два раза в жизни", — утверждает Самбурская.
Однако актриса не торопится замуж и игнорирует призывы поклонников создать семью.
"Если я встречу мужчину, в котором буду уверена, и мы захотим детей, тогда — да. Но если мне не встретится такой человек, то просто для себя рожать не планирую. Когда женщина рожает "игрушечку" для себя, в неполной семье, это неправильно. Ребенок должен появиться в любви. Но это моя точка зрения. Никому ее не навязываю", — пояснила артистка.
Столичный дизайнер Надежда Славина до сих пор не может понять мотивов, по которым её 12-летняя дочь решила уйти из дома.