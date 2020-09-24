Эльман Пашаев отвергает обвинения нового адвоката Михаила Ефремова Романа Филиппова.

Ранее Филиппов обвинил Пашаева в том, что он оказывал давление на Ефремова, чем нарушил его право на защиту. Таким образом новый адвокат артиста хочет добиться пересмотра дела и смягчения срока.

"Это бред полнейший. Если у адвоката есть высшее образование или хотя бы среднее техническое, он не может такого написать. Я не верю, что он такие вещи написал. И это же не влияет никак. Если он с такой позиции пошел, чтобы получить минимальный срок, — у меня нет слов", — утверждает Пашаев.