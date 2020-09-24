Елена Малышева объяснила, почему богатые любят лечиться за рубежом

Ведущая телепередачи "Жить Здорово" Елена Малышева увидела в желании политиков, бизнесменов и звезд лечиться за границей стремление уступить свое койко-место в стационаре бедным согражданам.

"Богатые и знаменитые люди в России уезжают лечиться за границу ради бедных и простых людей, чтобы дать им возможность получить бесплатное лечение", — сказала Малышева.

Популяризатор медицины привела в пример миллиардера Олега Тинькова, который лечился в Германии. По мнению ТВ-лекаря, российская медицина хорошо сэкономила на лечении банкира. Теперь малоимущие граждане могут без помех воспользоваться благами отечественной медицины.

Пользователи Интернета стали развивать эту мысль. По аналогии с выводами Малышевой сетевые остряки стали говорить о том, что богачи учат детей за рубежом, чтобы бедным школьникам хватало мест в образовательных учреждениях РФ. Кроме того, недвижимость за границей российская элита покупает исключительно для того, чтобы не мешать россиянам комфортно проживать в типовых пятиэтажках.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что сын Елены Малышевой женился в США на русской девушке.