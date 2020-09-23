Новый адвокат Михаила Ефремова Роман Филиппов планирует обжаловать приговор актёру и заменить восемь лет колонии на четыре года условного срока.
Правозащитник утверждает, что Эльман Пашаев оказывал давление на клиента, поэтому его право на защиту было нарушено.
"Давление на Ефремова со стороны защитника Пашаева Эльмана фактически, привело к лишению подзащитного Ефремова Михаила Олеговича права на защиту", — пишет Филиппов в апелляционной жалобе.
Столичный дизайнер Надежда Славина до сих пор не может понять мотивов, по которым её 12-летняя дочь решила уйти из дома.