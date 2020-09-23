Новый адвокат Ефремова нашёл способ вытащить актёра из тюрьмы

Новый адвокат Михаила Ефремова Роман Филиппов планирует обжаловать приговор актёру и заменить восемь лет колонии на четыре года условного срока.

Правозащитник утверждает, что Эльман Пашаев оказывал давление на клиента, поэтому его право на защиту было нарушено.