Елена Борщёва призналась, почему покинула Comedy Woman

Елена Борщёва призналась в том, что ей было некомфортно во время съемок.

В последнее время артистка не принимала участие в сольных выступлениях. Решающей каплей для Санты-Марии Герры стало слишком долгое ожидание своего выступления, которое все-таки не состоялось по причине болезни Дмитрия Хрусталёва.

Елена очень переживала, и даже отсутствие подруг в коллективе не сделало прощание с работой менее болезненным.