Елена Борщёва призналась в том, что ей было некомфортно во время съемок.
В последнее время артистка не принимала участие в сольных выступлениях. Решающей каплей для Санты-Марии Герры стало слишком долгое ожидание своего выступления, которое все-таки не состоялось по причине болезни Дмитрия Хрусталёва.
Елена очень переживала, и даже отсутствие подруг в коллективе не сделало прощание с работой менее болезненным.
"Помню, когда я собрала свои вещи, администратор крикнула: "Девчонки, шкафчик освободился. Налетай!" Мне, конечно, было обидно. Потому что я вложила много времени, сил и души в этот проект", — подытожила экс-камеди вумен.
Столичный дизайнер Надежда Славина до сих пор не может понять мотивов, по которым её 12-летняя дочь решила уйти из дома.