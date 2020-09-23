Алла Пугачёва подарила внуку Никите и его жене шикарный особняк

Королева российской эстрады Алла Пугачева решила подарить свой особняк внуку Никите Преснякову.

Теперь в доме, в котором раньше жила сама Примадонна, будет жить её старший внук Никита со своей женой Алёной.

Особняк находится на берегу Истринского водохранилища. Здесь певица жила почти двадцать лет, а потом переехала в подмосковную деревню Грязь, где теперь живёт со своим супругом Максимом Галкиным и детьми — близнецами Лизой и Гарри.

Бывшая соседка артистки рассказала, что теперь этот старый дом передан внуку, который в детстве часто приезжал к бабушке, сообщает издание DELFI.

Ранее Максим Галкин опубликовал видео с Аллой Пугачёвой в новом образе.