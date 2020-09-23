Британский актер Дэниел Рэдклифф продолжает с юмором вспоминать свою самую звездную роль, принесшую ему славу в детстве и юности.
Недавно "мальчик, который выжил" выложил коллаж, состоящий из кадров фильма о "Гарри Поттере" с ошеломленной Гермионой, спрашивающей: "Гарри, как мы справимся с Тем-Кого-Нелья-Называть без наших палочек?", и свое фото с двумя пистолетами.
"Мы улучшаем Гермиону, мы улучшаем её", — подписал получившийся мем актер.
Столичный дизайнер Надежда Славина до сих пор не может понять мотивов, по которым её 12-летняя дочь решила уйти из дома.