Дэниел Рэдклифф создал для фанатов новый мем

Британский актер Дэниел Рэдклифф продолжает с юмором вспоминать свою самую звездную роль, принесшую ему славу в детстве и юности.

Недавно "мальчик, который выжил" выложил коллаж, состоящий из кадров фильма о "Гарри Поттере" с ошеломленной Гермионой, спрашивающей: "Гарри, как мы справимся с Тем-Кого-Нелья-Называть без наших палочек?", и свое фото с двумя пистолетами.