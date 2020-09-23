Денис Клявер предпочёл отдохнуть в столице

Денис Клявер во всю наслаждается погожими осенними деньками и радуется теплу.

В компании верного четвероногого друга он принимает солнечные ванны на свежем воздухе. На фото популярный певец показывает, что с комфортом отдохнуть в сложившейся эпидемиологической обстановке можно и в Москве.

"Ну, здравствуй, Бабье лето, и в Москве. Внимание на физиономию Изюма. Кто придумает самую смешную реплику на тему "О чем думает Изюм на этом фото", — от меня подписка", — отметил Денис.

Ранее "Правда.Ру" писала о творчестве Дениса Клявера в режиме самоизоляции.