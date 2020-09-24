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Олег Газманов примерил на себя образ капитана Джека Воробья

Звезда отечественного шоу-бизнеса поделился видео, где он предстал в образе всем известного капитана "Черной Жемчужины" Джека Воробья. Так креативно и с юмором Олег Газманов предложил зрителям познакомиться с премьерой его песни "Осенний сон".

Олег Газманов примерил на себя образ капитана Джека Воробья

"Послушайте! Супер песня! Качайте ее! Вы должны ее прослушать!" — говорит герой-авантюрист на видео голосом заслуженного артиста РФ.

Подписчики Олега Газманова впечатлены такой подачей информации и восторженно прокомментировали пост. Среди комментаторов были и коллеги певца по творческому цеху.

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