Звезда отечественного шоу-бизнеса поделился видео, где он предстал в образе всем известного капитана "Черной Жемчужины" Джека Воробья. Так креативно и с юмором Олег Газманов предложил зрителям познакомиться с премьерой его песни "Осенний сон".
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Дорогие друзья, встречайте премьеру этой осени!!! 🍂🍁🍂🍁🍂🍁 — «Осенний Сон»🍂🍁🍂🍁 «Как уснувшая бабочка замерло лето. В лёгком вздохе прибоя печаль сентября.» Делимся, качаем, слушаем - gazmanov.ru/osennijson и танцуем💃(активная ссылка в сторис) #газманов #осеннийсон #осень2020 #песни #праздник #стихи #шоу
"Послушайте! Супер песня! Качайте ее! Вы должны ее прослушать!" — говорит герой-авантюрист на видео голосом заслуженного артиста РФ.
Подписчики Олега Газманова впечатлены такой подачей информации и восторженно прокомментировали пост. Среди комментаторов были и коллеги певца по творческому цеху.
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