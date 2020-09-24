Поводом вспомнить певца добрым словом послужила презентация клипа, посвященного памяти Иосифа Кобзона. С воспоминаниями о народном артисте выступили коллеги по творческому цеху: Наташа Королева, Валерия, Александр Олешко, Николай Басков и другие.

"Иосиф мне снится часто, — поделилась Нелли. — Во снах приходит всегда светлым. В основном он приходит в тот момент, когда мне нужно в чем-то помочь, поддержать, напомнить о себе. Такие моменты случаются достаточно часто. Порой я сама думаю: "Иосиф Давыдович что бы мне сейчас сказал? Как я должна поступить, чтобы все было хорошо?" У меня такое впечатление, что он с небес мне подсказывает".