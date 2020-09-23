Наташа Королева записала новую песню под названием "Красная помада". Певица рассказала поклонникам, что посвящает её своему мужу Тарзану, который недавно изменил ей с актрисой Анастасией Шульженко.

"Каждая семья проходит через кризис из которого одни семьи выходят преображенными, с новыми правилами и обновленной структурой семейных ролей, а другие — теряют все то немногое, чем владели! В японском языке слово "Кризис" состоит из двух иероглифов: один переводится как "Разрушение", а второй — "Шанс", — пояснила артистка.