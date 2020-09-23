Во время похорон Михаила Борисова соблюдались меры безопасности, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.
Утром все, кто близко знал ведущего, собрались в здании театрального института им. Щукина. Участники траурного мероприятия выразили соболезнования родным и близким артиста.
Меры предосторожности были предприняты в связи с тем, что Михаил Борисов умер от пневмонии.
Ранее "Правда.Ру" писала о смерти телеведущего.
Столичный дизайнер Надежда Славина до сих пор не может понять мотивов, по которым её 12-летняя дочь решила уйти из дома.