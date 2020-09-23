Актер признался, что любит вкусно поесть, написав пост-оду еде в своем Instagram.
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Пост-ода еде и тем кто умеет и любит готовить, наверняка вы разделяете со мной эту страсть! Как же я обожаю вкусно и со вкусом поесть, взорвать так сказать рецепторы😋долго могу выискивать ресторан, а потом даже отстоять очередь ради гастрономического удовольствия могу с легкостью разобрать понравившиеся блюдо на ингредиенты, чтоб потом приготовить самостоятельно, почти всегда) Был случай когда в городе Бар(Черногория)мне предложили стать шефом после того как я долго рассказывал и недочетах блюда 😁в еде бываю занудой 🤨главная задача шефа, это правильная селекция продуктов🥦 это 80% успеха! в Москве есть уже свои места и точки где покупаю продукты, но их крайне мало и времени на готовку тоже. Скучаю по аутентичным блюдам прованса, тосканы, сицилии, капри, порто…🌏А к чему эти я?!)да к тому что я ем теперь за троих, Кристина не успевает готовить, с приходом в мою жизнь фигурного катания и постоянной необходимости в калориях🍔Пора открывать свой ресторан, я созрел и время подходящее😜кстати была у меня мысль лет 6 назад точку с таким теперь популярным и моим любимым супом ФО БО(он теперь в каждом ТЦ) озолотился бы если тогда рискнул 🇻🇳.Пойдете в мой ресторан ?))
Его не страшат долгие поиски ресторана и мучительное ожидание в очереди ради гастрономического удовольствия. Евгений любит готовить, он может разобрать понравившееся блюдо на ингредиенты, чтобы потом повторить дома.
"Был случай, когда в городе Бар (Черногория) мне предложили стать шефом после того, как я долго рассказывал о недочетах блюда… В еде бываю занудой", — признался звезда "Разведчиц", пояснив, что с занятием фигурным катанием возрос и его аппетит.
"Пора открывать свой ресторан, я созрел и время подходящее. Кстати, была у меня мысль лет 6 назад (открыть — ред.) точку с таким теперь популярным и моим любимым супом ФО БО (он теперь в каждом ТЦ), озолотился бы, если тогда рискнул. Пойдете в мой ресторан?"
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