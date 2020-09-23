Актер признался, что любит вкусно поесть, написав пост-оду еде в своем Instagram.

Его не страшат долгие поиски ресторана и мучительное ожидание в очереди ради гастрономического удовольствия. Евгений любит готовить, он может разобрать понравившееся блюдо на ингредиенты, чтобы потом повторить дома.

"Был случай, когда в городе Бар (Черногория) мне предложили стать шефом после того, как я долго рассказывал о недочетах блюда… В еде бываю занудой", — признался звезда "Разведчиц", пояснив, что с занятием фигурным катанием возрос и его аппетит.

"Пора открывать свой ресторан, я созрел и время подходящее. Кстати, была у меня мысль лет 6 назад (открыть — ред.) точку с таким теперь популярным и моим любимым супом ФО БО (он теперь в каждом ТЦ), озолотился бы, если тогда рискнул. Пойдете в мой ресторан?"