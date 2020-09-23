Психолог Вероника Степанова раскритиковала брак Петросяна и Брухуновой

Психолог Вероника Степанова прокомментировала информацию о рождении ребёнка в семье 75-летнего юмориста Евгений Петросяна и его 31-летней супруги Татьяны Брухуновой.

Специалист считает, что заводить ребёнка в 75 лет довольно эгоистично.

"Ты обрекаешь своего ребёнка на то, что он не увидит своего отца, будет немного стесняться перед другими сверстниками", — заявила Степанова.

Также психолог высказалась и о самом браке юмориста с его ассистентки. По мнению Степановой, Евгений Ваганович поступает довольно жестоко по отношению к Татьяне, так как если у него начнутся проблемы со здоровьем, то молодая жена не сможет обеспечить уход за ним.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в семье 75-летнего Евгения Петросяна и его молодой супруги Татьяны Брухуновой родился ребёнок. Мальчика назвали Ваган.

Молодая супруга юмориста впервые опубликовала фото с прогулки с малышом.