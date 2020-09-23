Отношения Ольги Бузовой и Давида Манукяна складываются непросто

Сложные отношения одной из ярких пар российского шоу-бизнеса дают повод поклонникам говорить об их скором расставании.

Знакомые блогера и рэпера отмечают, что Давид Манукян забывает о том, что он должен быть благодарен Ольге Бузовой за обрушившуюся на него популярность.

"Давид зазвездился. Ему и красные дорожки, и дуэты со звездами поп-музыки, и интервью. Парень оторвался от реальности и считает, что он всего этого смог добиться бы и без Оли… Мол, я такой талантливый модный, креативный и востребованный", — отмечает один из приятелей рэпера.

Ранее "Правда.Ру" писала об участии Ольги Бузовой в шоу "Ледниковый период".