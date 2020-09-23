Пикантная фотосессия беременной Подольской вызвала шквал критики

38-летняя жена Владимира Преснякова, находящаяся в интересном положении, выложила в Сеть смелые фотографии.

На снимках виден округлившийся животик певицы. Наталья в ноябре второй раз станет мамой.

На снимке, вызвавшем неоднозначную реакцию подписчиков, рыжеволосая красавица одета в джинсы и в черный топ. Осуждение консервативно настроенной публики вызвало то, что молодая женщина выставляет на всеобщее обозрение свой объемный живот в сокровенный период беременности.

"Это таинство природы и божества! Счастье любит тишину", — аргументируют свою позицию пользователи интернета.