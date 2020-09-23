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Это моя любимая фотография из последней фотосессии для журнала @okmagazine_ru . Она очень правильно меня характеризует- ручки в бочка , но с улыбкой ☺️и немного лохматости 😁. А если честно плавно перешла из своего привычного размера одежды в непривычный 🤔 и такие джинсы ( обычные) уже не застегнуть 😁. Ну и ладно..
38-летняя жена Владимира Преснякова, находящаяся в интересном положении, выложила в Сеть смелые фотографии.
На снимках виден округлившийся животик певицы. Наталья в ноябре второй раз станет мамой.
На снимке, вызвавшем неоднозначную реакцию подписчиков, рыжеволосая красавица одета в джинсы и в черный топ. Осуждение консервативно настроенной публики вызвало то, что молодая женщина выставляет на всеобщее обозрение свой объемный живот в сокровенный период беременности.
"Это таинство природы и божества! Счастье любит тишину", — аргументируют свою позицию пользователи интернета.
"Я редко возмущаюсь, но что ж за менталитет у нас?! Я надеюсь, на море беременным в купальнике можно находиться? Или вообще все нельзя? Люди! Я не верю в сглаз! Я верю совсем в другие вещи!" — ответила Наталья Подольская на нападки.
Столичный дизайнер Надежда Славина до сих пор не может понять мотивов, по которым её 12-летняя дочь решила уйти из дома.