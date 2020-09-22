Советский и российский певец, музыкант и композитор, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич сообщил, что получает "довольно большую пенсию". Но артист признался, что не помнит её точный размер.
"По-моему, тысяч 26 я получаю. Это уже со всеми выплатами дополнительными", — сказал музыкант в интервью газете "Взгляд".
Также Макаревич отметил, что у него приличная пенсия, так как он — народный артист России и ветеран труда.
"Меня страшно удивило, когда я получил эту книжечку. Меньше всего на свете я себя представлял в качестве ветерана труда", — признался артист.
Певец рассказал, что все его знакомые, которые уже вышлю на пенсию, всё равно продолжают работать. Но это связано с их финансовыми сложностями, а тем, что их работа — это их призвание.
"То есть все мои друзья практически моего возраста и должны находиться на пенсии, но там не находятся, потому что им это просто неинтересно", — сказал он.
Ранее артист Юрий Стоянов назвал размер своей пенсии.
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