Аферисты воспользовались честным именем актрисы, рассылая через WhatsApp сообщение о марафоне. За участие в проекте с людей требовали 9 тысяч рублей.

"Друзья! Сегодня какие-то подлецы и мошенники рассылают по вотсапу от моего имени предложение принять участие якобы в "марафоне" и просят перевести деньги! Официально заявляю: это мошенничество. К этой рассылке я не имею никакого отношения. Деньги никому переводить НЕ НАДО", — пишет в своем Instagram-аккаунте актриса.