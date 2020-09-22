Летом голливудская актриса Эмма Стоун сыграла тайную свадьбу с режиссером телевизионного шоу Saturday Night Live Дэйвом Маккери.
Об этом стало известно после того как возлюбленные появились на публике в обручальных кольцах. В Сети начали распространяться слухи о том, что пара поторопилась со свадьбой из-за беременности артистки.
Сейчас Стоун одевается только в свободную одежду, скрывая изменения своей фигуры.
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