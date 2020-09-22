Актриса Эмма Стоун забеременела

Летом голливудская актриса Эмма Стоун сыграла тайную свадьбу с режиссером телевизионного шоу Saturday Night Live Дэйвом Маккери.

Об этом стало известно после того как возлюбленные появились на публике в обручальных кольцах. В Сети начали распространяться слухи о том, что пара поторопилась со свадьбой из-за беременности артистки.

Сейчас Стоун одевается только в свободную одежду, скрывая изменения своей фигуры.