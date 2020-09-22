"Я окончательно разочаровалась в себе, я ненавидела быть известной. Я ненавидела быть звездой", — рассказала Леди Гага.
Спастись от депрессивных мыслей, по словам эпатажной поп-дивы, ей помогло творчество. Свои внутренние терзания звезда отразила в альбоме Chromatica. В данном сборнике певица представила песни, основанные на личных эмоциях и переживаниях.
Ранее "Правда.Ру" писала о презентации шестого альбома Леди Гаги.
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