Леди Гага рассказала, что с трудом перенесла испытание медными трубами

"Я окончательно разочаровалась в себе, я ненавидела быть известной. Я ненавидела быть звездой", — рассказала Леди Гага.

Спастись от депрессивных мыслей, по словам эпатажной поп-дивы, ей помогло творчество. Свои внутренние терзания звезда отразила в альбоме Chromatica. В данном сборнике певица представила песни, основанные на личных эмоциях и переживаниях.

Ранее "Правда.Ру" писала о презентации шестого альбома Леди Гаги.