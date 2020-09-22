Популярная в 90-х певица Светлана Владимирская оказалась адептом "секты Виссариона".
Ранее лидеров секты задержали под Красноярском. Оказалось, что артистка уже шесть лет замужем за сектантом. Примечательно, что на пике популярности Владимирская бросила карьеру певицы и отправилась в село к своему возлюбленному. Позже она вернулась на эстраду, но покидать секту не стала.
"В общину приехал журналист, представился обычным человеком, проявил агрессию и вывел людей на эмоции. Когда ему ответили — заявил о препятствовании своей деятельности, позже началась проверка", — рассказала Владимирская после задержания лидеров секты.
Помощники Алексея Навального, которые вывезли из России "обнаруженные ими улики, свидетельствующие об отравлении" блогера, могут "загреметь" в тюрьму лет на 7.