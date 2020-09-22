Известная певица оказалась "адептом секты"

Популярная в 90-х певица Светлана Владимирская оказалась адептом "секты Виссариона".

Ранее лидеров секты задержали под Красноярском. Оказалось, что артистка уже шесть лет замужем за сектантом. Примечательно, что на пике популярности Владимирская бросила карьеру певицы и отправилась в село к своему возлюбленному. Позже она вернулась на эстраду, но покидать секту не стала.