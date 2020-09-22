Ксения Собчак начала продавать худи по 10 тысяч рублей

Цены на новый мерч от Ксении Собчак неприятно удивили даже её поклонников. Журналистка представила футболки, хули и нижнее бельё от проекта "Осторожно, Собчак!".

Примечательно, что за худи придётся заплатить 10 тысяч рублей. Обычная футбола стоит четыре тысячи рублей.

Подписчики Собчак были возмущены тем, что жители российских регионов вряд ли смогут позволить себе тратить такие суммы на обычные предметы одежды.