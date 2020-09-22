Снимок, где латиноамериканская дива запечатлена в маленьком купальнике в лучах закатного солнца, оценили уже более 7 миллионов человек.
Знойная тропиканка поделилась секретами неувядаемой красоты.
"Строгая диета и ежедневные тренировки в спортзале. Ну и хорошие гены, конечно", — сказала Дженнифер.
Фанаты актрисы находятся в предвкушении свадьбы Джей Ло с 45-летним профессиональным бейсболистом Алексом Родригесом. Пара намеревалась заключить союз этим летом, но из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки отложила торжество на год.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о совместном хобби Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса.
Помощники Алексея Навального, которые вывезли из России "обнаруженные ими улики, свидетельствующие об отравлении" блогера, могут "загреметь" в тюрьму лет на 7.