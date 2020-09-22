Дженнифер Лопес в очередной раз поразила поклонников фото в бикини

Снимок, где латиноамериканская дива запечатлена в маленьком купальнике в лучах закатного солнца, оценили уже более 7 миллионов человек.

Знойная тропиканка поделилась секретами неувядаемой красоты.

"Строгая диета и ежедневные тренировки в спортзале. Ну и хорошие гены, конечно", — сказала Дженнифер.

Фанаты актрисы находятся в предвкушении свадьбы Джей Ло с 45-летним профессиональным бейсболистом Алексом Родригесом. Пара намеревалась заключить союз этим летом, но из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки отложила торжество на год.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о совместном хобби Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса.