Мария Голубкина прожила в браке с Николаем Фоменко 13 лет. Однако их брак распался.
По словам актрисы, какой-то определённой причины развода нет, она просто не смогла дальше жить с супругом.
"Мы просто больше не могли жить вместе. Нет какой-то одной причины развода — их миллион. Просто если перечислять все, то он покажется какой-то сволочью и гнидой. Я не хочу обижать его", — пояснила артистка.
Помощники Алексея Навального, которые вывезли из России "обнаруженные ими улики, свидетельствующие об отравлении" блогера, могут "загреметь" в тюрьму лет на 7.