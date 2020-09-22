Голубкина рассказала, почему развелась с Фоменко

Мария Голубкина прожила в браке с Николаем Фоменко 13 лет. Однако их брак распался.

По словам актрисы, какой-то определённой причины развода нет, она просто не смогла дальше жить с супругом.