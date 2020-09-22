Сын Никаса Сафронова прилетел в Турцию, чтобы помочь Рите Дакоте

Сын известного художника Никаса Сафронова откликнулся на просьбу о помощи Риты Дакоты и прилетел в Турцию.

"У девочки, девушки, женщины происходит действительно трагедия — ребёнок один, она с ним разлучена, у неё из-за этого горе. Я посчитал, что вылететь в Турцию и разобраться со всем на месте событий будет лучшим решением только потому, что у меня есть огромный инструментарий знаний, связей, людей", — написал Лука.

Сама певица пока не связалась с сыном художника, а Луку не пустили в отель, где держат Риту Дакоту.