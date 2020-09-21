Николай Басков эмоционально высказался об измене Тарзана

Российский эстрадный певец Николай Басков очень эмоционально отреагировал на скандал, связанный с изменой Сергея Глушко свой жене Наташе Королёвой.

Певец признался, что его так шокировало это известие, что даже боится звонить своей подруге и коллеге Наташе Королёвой, чтобы поддержать её. Басков предполагает, что, возможно, причиной частых скандалов в мире шоу-бизнеса является пандемия COVID-19 и вынужденная самоизоляция.

"Если честно, то я в шоке. Пока я ей не звонил. Боюсь, это ужас и кошмар. Что же такое происходит в мире шоу-бизнеса. Как по мне, то все это пандемия коронавируса дает о себе знать", — поделился "золотой голос" России.

Сам Тарзан заявил, что средства массовой информации слишком раздули эту историю и просил не вмешиваться в его личную жизнь.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что мать Сергея Глушко переживает из-за скандала с его изменой.