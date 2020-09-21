Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Светлана Бессараб: индексация пенсий заложена в Конституцию
В Московском регионе аннулировано более 2880 кредитных каникул
Муаев объяснил, как "Краснодару" выйти в Лигу чемпионов
Замглавы МИД РФ: позация США по Навальному деструктивна
Закон о "гаражной амнистии" в России появится до конца года
Более 16 млн россиян сделали прививку от гриппа
Психологи объяснили, почему перфекционизм вреден при воспитании детей
Пенсионерка пригласила домой незнакомца, который украл у нее деньги
Политолог Андрей Суздальцев: российское руководство сделало выбор

Татьяна Плаксина: "Я была на грани, еле осталась живой"

Недавно случайные прохожие сняли на видео дочь Любови Успенской Татьяну Плаксину. Она привлекла внимание людей своим странным поведением. Девушка медитировала, накрывала голову палантином, будто она в домике, и заглядывала в витрины кафе, чем напугала посетителей. Одна из них и записала с ней видео.

"Дочь Успенской ходит по улице и странные вещи гонит. Человек находится в настоящем моменте, и ей плевать на мнение окружающих и на то, что происходит вокруг. Ей вообще отлично. А мы сидим и думаем: "Господи, как нам её жалко". Да она счастливее всех нас вместе взятых! У неё нет проблем", — прокомментировала ролик женщина.

Татьяна резко отреагировала к видео. Она заявила, что автор ролика оскорбила её.

"Когда я заметила, что меня снимают, подошла к ней с вопросом: "А что вы делаете, мадам?". Она меня высмеяла, унизила и продолжала снимать, как в цирке или в зоопарке, покамест жадно прожевывала свою булку. Я человек, который пережил семь операций за последний год, и эта особа решила пропиариться на всем известной трагичной ситуации, которая, напоминаю, может постигнуть каждого. Вот эта дьявольская леди буквально облизывалась при упоминании моей "голливудской улыбки"", — написала Плаксина в блоге.

Кроме того, девушка сообщила, что у неё был очень тяжёлый период после пережитой аварии, когда она получила серьёзные травмы челюсти.

"У меня были ужасные травмы, я еле осталась живой. По крайней мере я ровно год боролась, чтобы выжить. На меня будто наехали грузовиком, а потом еще издевались морально и физически, высмеивали мою боль, делали ненужные операции, которые потом пришлось исправлять. Меня гоняли по ребцентрам и психушкам, где меня закалывали, травили и всячески издевались, не позволяя моим переломам исцеляться и высасывая из меня оставшиеся жизненные силы… Я была на грани… Вы ради собственного хайпа готовы убить человека…", — заявила наследница королевы шансона.

 

 

Последние материалы
Поезда из Москвы в Калининград вновь начнут ходить ежедневно
Самцы бабуинов, у которых есть подруги, живут дольше
Светлана Бессараб: индексация пенсий заложена в Конституцию
В Московском регионе аннулировано более 2880 кредитных каникул
Муаев объяснил, как "Краснодару" выйти в Лигу чемпионов
"Хорошее предложение" США - ультиматум России?
Замглавы МИД РФ: позация США по Навальному деструктивна
Татьяна Плаксина: "Я была на грани, еле осталась живой"
Закон о "гаражной амнистии" в России появится до конца года
Паника продолжается: новые слухи после 20 сентября
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Украина закрыла границу с Белоруссией

Украина объявила о закрытии границ с РБ.

Украина закрыла границу с Белоруссией
Парапсихолог: сын Петросяна в опасности
Шоу-бизнес
Парапсихолог: сын Петросяна в опасности
Общество
Помощники Навального могут сесть в тюрьму лет на 7
Общество
Жириновский потребовал арестовать Навального
Василий Амирджанов Лояльные властям СМИ получат свои миллиарды Василий Амирджанов Игорь Буккер Игры викингов заканчивались матом Игорь Буккер Усам Оздемиров Дедолларизация как уход от токсичной валюты Усам Оздемиров
Комментарии
Паника продолжается: новые слухи после 20 сентября
Навальный будет восстанавливаться около года
Навальный будет восстанавливаться около года
"Северный поток-2": точку ставить рано?
Почему Белоруссию продолжает лихорадить?
Почему Белоруссию продолжает лихорадить?
Раскрыто имя конструктора гиперзвукового боевого блока "Авангард"
ЕС: Лукашенко перестанет быть президентом Белоруссии с 5 ноября
Экономист: курс рубля будет зависеть от выборов в США
Лукашев: заболевших в России должно было быть больше
Парижская полиция применила слезоточивый газ против протестующих
"Северный поток-2": точку ставить рано?
Чеснаков: через 50 лет Россией будут управлять женщины
Чеснаков: через 50 лет Россией будут управлять женщины
Росгвардия получила партию новых командно-штабных машин
Навальный будет восстанавливаться около года
Росгвардия получила партию новых командно-штабных машин
Чеснаков: через 50 лет Россией будут управлять женщины
Германия отменила визит Сергея Лаврова
Навальный будет восстанавливаться около года
Правительство приготовило "налоговую удавку" для России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников