Татьяна Плаксина: "Я была на грани, еле осталась живой"

Недавно случайные прохожие сняли на видео дочь Любови Успенской Татьяну Плаксину. Она привлекла внимание людей своим странным поведением. Девушка медитировала, накрывала голову палантином, будто она в домике, и заглядывала в витрины кафе, чем напугала посетителей. Одна из них и записала с ней видео.

"Дочь Успенской ходит по улице и странные вещи гонит. Человек находится в настоящем моменте, и ей плевать на мнение окружающих и на то, что происходит вокруг. Ей вообще отлично. А мы сидим и думаем: "Господи, как нам её жалко". Да она счастливее всех нас вместе взятых! У неё нет проблем", — прокомментировала ролик женщина.

Татьяна резко отреагировала к видео. Она заявила, что автор ролика оскорбила её.

"Когда я заметила, что меня снимают, подошла к ней с вопросом: "А что вы делаете, мадам?". Она меня высмеяла, унизила и продолжала снимать, как в цирке или в зоопарке, покамест жадно прожевывала свою булку. Я человек, который пережил семь операций за последний год, и эта особа решила пропиариться на всем известной трагичной ситуации, которая, напоминаю, может постигнуть каждого. Вот эта дьявольская леди буквально облизывалась при упоминании моей "голливудской улыбки"", — написала Плаксина в блоге.

Кроме того, девушка сообщила, что у неё был очень тяжёлый период после пережитой аварии, когда она получила серьёзные травмы челюсти.