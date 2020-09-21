Недавно случайные прохожие сняли на видео дочь Любови Успенской Татьяну Плаксину. Она привлекла внимание людей своим странным поведением. Девушка медитировала, накрывала голову палантином, будто она в домике, и заглядывала в витрины кафе, чем напугала посетителей. Одна из них и записала с ней видео.
"Дочь Успенской ходит по улице и странные вещи гонит. Человек находится в настоящем моменте, и ей плевать на мнение окружающих и на то, что происходит вокруг. Ей вообще отлично. А мы сидим и думаем: "Господи, как нам её жалко". Да она счастливее всех нас вместе взятых! У неё нет проблем", — прокомментировала ролик женщина.
Татьяна резко отреагировала к видео. Она заявила, что автор ролика оскорбила её.
"Когда я заметила, что меня снимают, подошла к ней с вопросом: "А что вы делаете, мадам?". Она меня высмеяла, унизила и продолжала снимать, как в цирке или в зоопарке, покамест жадно прожевывала свою булку. Я человек, который пережил семь операций за последний год, и эта особа решила пропиариться на всем известной трагичной ситуации, которая, напоминаю, может постигнуть каждого. Вот эта дьявольская леди буквально облизывалась при упоминании моей "голливудской улыбки"", — написала Плаксина в блоге.
Кроме того, девушка сообщила, что у неё был очень тяжёлый период после пережитой аварии, когда она получила серьёзные травмы челюсти.
"У меня были ужасные травмы, я еле осталась живой. По крайней мере я ровно год боролась, чтобы выжить. На меня будто наехали грузовиком, а потом еще издевались морально и физически, высмеивали мою боль, делали ненужные операции, которые потом пришлось исправлять. Меня гоняли по ребцентрам и психушкам, где меня закалывали, травили и всячески издевались, не позволяя моим переломам исцеляться и высасывая из меня оставшиеся жизненные силы… Я была на грани… Вы ради собственного хайпа готовы убить человека…", — заявила наследница королевы шансона.