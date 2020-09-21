Мать Сергея Глушко переживает из-за скандала с его изменой

Родной брат стриптизёра и бодибилдера Сергея Глушко — Александр Глушко в эфире программы "Звёзды сошлись" рассказал, что его мать очень сильной переживает из-за скандала с его изменой Наташе Королёвой.

"За ним разве уследишь. У каждого из нас своя жизнь. Что могут сказать в сложившейся ситуации наши старые родители — матери плохо. Они хотели этого добиться?", — заявил Александр Глушко.

Актриса Людмила Поргина, которая также принимала участие в передаче, высказала своё мнение по поводу этой ситуации.

"Может уже другую профессию Тарзан выберет. Хватит с голой пиписькой и попкой бегать по сцене. Все это смешно. Смешно, что к нему незнакомка приезжает в дом. Такой плохой театр. Мне кажется, это проплаченный пиар. Серёга постарел уже, какая любовь, какие чувства?" — сказала актриса.

Стоит напомнить, что ранее Сергей Глушко на своей странице в Intsagram заявил видепризнание, в котором заявил, что изменил своей жене Наташе Королёвой с актрисой Анастасией Шульженко. Некоторые поклонники звёздной пары считают, что Тарзан и Королёва придумали эту историю ради пиара.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сын Тарзана и Королёвой переживает измену отца.