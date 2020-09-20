Скандальная знаменитость Никита Джигурда занялся оформлением иностранной недвижимости в качестве наследства своих детей. Но для этого ему нужно найти несколько сотен тысяч евро.
"Апартаменты в Париже стоят порядка 1 миллиона евро. Надо 70% отдать государству в виде налогов. Маринка (экс-супруга Никиты Джигурды Марина Анисина — прим. ред.) хочет оставить ее, попробовав все выплатить. Тем более там есть скидки, если на детей оформляешь", — заявил Джигурда.
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