Валерия рассказала подписчикам, что общается с бывшей женой своего мужа Иосифа Пригожина.

"Наши чувства, наверное, не очень вписываются в рамки устоявшихся представлений о взаимоотношениях между бывшими и настоящими женами и детьми от прошлых браков… А мы просто родные, очень близкие по духу люди. И спасибо Йосечке за то, что они есть в моей жизни", — подписала певица совместную фотографию с Лейлой Фаттаховой.