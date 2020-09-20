Известный актёр Виктор Логинов недавно закрутил роман с актрисой Марией Гуськовой и уже сделал ей предложение. Ранее артист уже был женат три раза.
"Жизни хотим, и детишек хотим, хоть восемь — сколько Бог даст", — рассказал о планах на будущее Логинов.
От первого брака у Логинова есть 26-летняя дочь Анна, От второго брака у артиста есть сын Дмитрий, с которым он долгое время не общался и только недавно наладил нормальные отношения. Ещё два сына родила Логинову третья жена.
В Минске 19 сентября запланированы акции протеста оппозиции, которые пройдут в разных регионах города.