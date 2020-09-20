Слухи о смерти ведущего "Русского лото" Михаила Борисова опровергнуты

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что ведущий "Русского лото" Михаил Борисов был экстренно госпитализирован, введён в медикаментозную кому, а затем скончался.

Эту информацию опровергла сестра ведущего Нина Борисова. По её словам, Михаила госпитализировали, однако диагноз ещё не поставили.