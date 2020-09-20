Ранее в СМИ появились сообщения о том, что ведущий "Русского лото" Михаил Борисов был экстренно госпитализирован, введён в медикаментозную кому, а затем скончался.
Эту информацию опровергла сестра ведущего Нина Борисова. По её словам, Михаила госпитализировали, однако диагноз ещё не поставили.
"Откуда эта информация? Ему просто стало плохо на телевидении. Его просто госпитализировали. Диагноз еще не установлен. Он находится в больнице. Информация у вас ложная", — сообщила Борисова.
В Минске 19 сентября запланированы акции протеста оппозиции, которые пройдут в разных регионах города.