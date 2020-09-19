Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Синоптик рассказал, стоит ли ждать потепления
От Виктории Бони скрыли смерть её отца
Силовики провели задержания на "женском марше" в Минске
Актрису Екатерину Волкову экстренно прооперировали
Олег Березин: кинотеатры надо открыть
Юрий Назаров рассказал, как перенёс коронавирус
"Ем только лосей и бизонов": Майк Тайсон перестал быть веганом
Жириновский о Ленине: можем продать, а можем и сжечь
В Минске стартовал "женский марш"

Наталья Подольская: я не верю в порчу

Эстрадная певица Наталья Подольская выложила в Сеть свою фотосессию, где уже была заметна её беременность. Однако не все подписчики оценили эти фото. Некоторые написали откровенно неприятные комментарии. На что Подольская довольно резко ответила в своём Instagram.

"Я редко возмущаюсь, но что ж за менталитет у нас? Я надеюсь, на море беременным в купальнике можно находиться? Или вообще всё нельзя? Люди! Я не верю в сглаз! Я верю совсем в другие вещи!" — написала знаменитость в социальной сети.

Последние материалы
Доктор Мясников: ожидание продлит жизнь
Кто такой Джимми Хасти, "однорукое чудо" ирландского футбола
Синоптик рассказал, стоит ли ждать потепления
От Виктории Бони скрыли смерть её отца
Силовики провели задержания на "женском марше" в Минске
Сергей Челобанов решил не робеть перед Примадонной
Иосиф Пригожин: Басков очень хороший человек
Актрису Екатерину Волкову экстренно прооперировали
Олег Березин: кинотеатры надо открыть
Юрий Назаров рассказал, как перенёс коронавирус
Популярное
Новости Белоруссии
В разных районах Минска проходят акции протеста

В Минске 19 сентября запланированы акции протеста оппозиции, которые пройдут в разных регионах города.

В разных районах Минска проходят акции протеста
В Китае начали увольнять за использование гаджетов Apple
Азия
В Китае начали увольнять за использование гаджетов Apple
Политика. Новости и аналитика
Подтверждено согласие США признать Крым в 2014 году
Политика. Новости и аналитика
Европарламент: реформа Конституции РФ незаконна
Василий Амирджанов Лояльные властям СМИ получат свои миллиарды Василий Амирджанов Игорь Буккер Игры викингов заканчивались матом Игорь Буккер Усам Оздемиров Дедолларизация как уход от токсичной валюты Усам Оздемиров
Комментарии
Лояльные властям СМИ получат свои миллиарды
Правительство приготовило "налоговую удавку" для России
Правительство приготовило "налоговую удавку" для России
Правительство приготовило "налоговую удавку" для России
Правительство приготовило "налоговую удавку" для России
Правительство приготовило "налоговую удавку" для России
Датский политик раскритиковал детское шоу с обнажением тел
Василий Колташов: какой должна быть стратегическая линия России
Правительство приготовило "налоговую удавку" для России
Андрей Миронов: Хабаровск — первая ласточка
Ефремов заступился за Пашаева, которого лишили адвокатского статуса
Правительство приготовило "налоговую удавку" для России
Почему Белоруссию продолжает лихорадить?
"Слишком много абсурда": Кремль отказался верить на слово в истории с Навальным
Почему Белоруссию продолжает лихорадить?
"Северный поток-2": точку ставить рано?
"Слишком много абсурда": Кремль отказался верить на слово в истории с Навальным
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Подтверждено согласие США признать Крым в 2014 году
Правительство готовит народ к худшим временам
Почему Белоруссию продолжает лихорадить?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников