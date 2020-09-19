Наталья Подольская: я не верю в порчу

Эстрадная певица Наталья Подольская выложила в Сеть свою фотосессию, где уже была заметна её беременность. Однако не все подписчики оценили эти фото. Некоторые написали откровенно неприятные комментарии. На что Подольская довольно резко ответила в своём Instagram.