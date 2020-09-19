Эстрадная певица Наталья Подольская выложила в Сеть свою фотосессию, где уже была заметна её беременность. Однако не все подписчики оценили эти фото. Некоторые написали откровенно неприятные комментарии. На что Подольская довольно резко ответила в своём Instagram.
"Я редко возмущаюсь, но что ж за менталитет у нас? Я надеюсь, на море беременным в купальнике можно находиться? Или вообще всё нельзя? Люди! Я не верю в сглаз! Я верю совсем в другие вещи!" — написала знаменитость в социальной сети.
В Минске 19 сентября запланированы акции протеста оппозиции, которые пройдут в разных регионах города.