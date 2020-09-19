Тарзан пригрозил Первому каналу

Известный под псевдонимом Тарзан стриптизёр Сергей Глушко заявил, что узнал о контракте на съёмку ряда телешоу о его изменах жене. По словам бодибилдера, Первый канал заключил такие контракты с несколькими мошенницами.

Настоящие участники истории, по словам Глушко, отказались от каких-либо публичных заявлений.

Стриптизёр пригрозил Первому каналу и напомнил, что темы об интимных связях частных лиц не должны подниматься на ведущем телеканале страны. Глушко сослался на Конституцию и попросил Роспотребнадзор взять ситуацию под контроль.

Напомним, ранее стало известно, что Тарзан изменил своей жене Наташе Королёвой с актрисой Анастасией Шульженко.