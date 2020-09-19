Сергей Челобанов поделился воспоминаниями почти двадцатилетней давности. Именно тогда, почти 20 лет назад, он провёл ночь с Аллой Борисовной. И добавил, что ему всё очень понравилось, даже несмотря на частичные провалы в памяти.

"В ночь с 1990 на 1991 год мы познакомились. Она меня пригласила к себе в квартиру, послушав первые мои песни. Я не ожидал ничего такого — где Пугачева и где я", — рассказал музыкант.

"Я подумал, а чего робеть-то. Пусть робеют маленькие девочки. Наутро проснулся в губной помаде. Она осталась после танца, видимо", — сказал Челобанов.

"Хорошо, что произошло. Мне очень нравилось", — добавил композитор.