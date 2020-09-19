В течение месяца на побережье Черного моря в Геленджике съемочная группа телеканала ТНТ снимала шоу "Золото Геленджика".
Для этого был отведён огромный участок, на котором были установлены большие декорации, палатки и тенты. Однако после съёмок большая часть реквизита была выброшена неподалеку.
В городской администрации рассказали, что территорию пришлось убирать после отъезда съемочной группы.
"Участок, где жители города обнаружили мусор от декораций телевизионного проекта одного из развлекательных каналов, приведен в порядок. Меры приняты, территория очищена", — сказано в сообщении городских властей.
Канал ТНТ пока не прокомментировал ситуацию.
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