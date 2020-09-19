Съёмочная группа ТНТ оставила в Геленджике горы мусора

В течение месяца на побережье Черного моря в Геленджике съемочная группа телеканала ТНТ снимала шоу "Золото Геленджика".

Для этого был отведён огромный участок, на котором были установлены большие декорации, палатки и тенты. Однако после съёмок большая часть реквизита была выброшена неподалеку.

В городской администрации рассказали, что территорию пришлось убирать после отъезда съемочной группы.

"Участок, где жители города обнаружили мусор от декораций телевизионного проекта одного из развлекательных каналов, приведен в порядок. Меры приняты, территория очищена", — сказано в сообщении городских властей.

Канал ТНТ пока не прокомментировал ситуацию.