Милана Тюльпанова встала на защиту дочери Любови Успенской Татьяны Плаксиной, которая была замечена в Лос-Анджелесе в неадекватном состоянии.

"Никто не знает и половины того, что происходит в этой семье, и как же низко смеяться над человеком, который болен, слаб и потерян. В жизни случается всякое, но на то существует огромное количество причин, почему эта прекрасная молодая, но потерянная девушка сейчас находится в таком положении", — написала Тюльпанова в личном блоге.