Из-за вскрывшихся измен Сергея Глушко через несколько лет его браку с Наташей Королёвой придёт конец.

Такую уверенность выразила таролог и экстрасенс Арина Ласка.

"Тарзан — мужчина импозантный и любвеобильный, — говорит ясновидящая. — Он рожден 8 марта под знаком Рыб, что для него, как и для других мужчин, весьма противоречивый знак. В нем сочетается огонь и чувственность, что свойственно, скорее, женщинам.

Наташин знак — Близнецы, что в какой-то мере служит дополнением к мужу, который всегда амбивалентен. Но душа Королёвой мудрее, в ее силах выровнять ситуацию. Она проявит эту мудрость, оставшись с Сергеем", — рассказывает экстрасенс.