Петросян раскрыл причину развода со Степаненко

Евгений Петросян рассказал подписчикам, что Елена Степаненко "выбросила его из жизни", причём сделала это "давным-давно".

Так юморист ответил подписчикам, которые его обвинили в том, что он "выкинул из своей жизни жену, которая исчерпала свой ресурс".