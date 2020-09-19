Евгений Петросян рассказал подписчикам, что Елена Степаненко "выбросила его из жизни", причём сделала это "давным-давно".
Так юморист ответил подписчикам, которые его обвинили в том, что он "выкинул из своей жизни жену, которая исчерпала свой ресурс".
"Стало модной традицией выбрасывать за борт жён, отработавших ресурс", — сказано в комментарии под одной из публикаций Петросяна.
Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что американцы были готовы официально признать Крым российским. Это говорили и Киеву "руководители из Америки".