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Юрист оценил будущее Эльмана Пашаева после лишения адвокатского статуса

После лишения адвокатского статуса Эльман Пашаев не останется без работы, поскольку сможет заниматься гражданскими и арбитражными делами.

Об этом рассказал юрист Андрей Некрасов. По его словам, сейчас Пашаеву запрещено заниматься уголовными делами.

"Он может работать в гражданском процессе, в арбитражном процессе, огромный пласт юридических услуг он может оказывать", — пояснил Некрасов.

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