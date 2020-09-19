Юрист оценил будущее Эльмана Пашаева после лишения адвокатского статуса

После лишения адвокатского статуса Эльман Пашаев не останется без работы, поскольку сможет заниматься гражданскими и арбитражными делами.

Об этом рассказал юрист Андрей Некрасов. По его словам, сейчас Пашаеву запрещено заниматься уголовными делами.