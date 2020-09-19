После лишения адвокатского статуса Эльман Пашаев не останется без работы, поскольку сможет заниматься гражданскими и арбитражными делами.
Об этом рассказал юрист Андрей Некрасов. По его словам, сейчас Пашаеву запрещено заниматься уголовными делами.
"Он может работать в гражданском процессе, в арбитражном процессе, огромный пласт юридических услуг он может оказывать", — пояснил Некрасов.
Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что американцы были готовы официально признать Крым российским. Это говорили и Киеву "руководители из Америки".