Пугачёва назвала Шепелева "любовником" Галкина

О Дмитрие Шепелеве ходят самые нелепые слухи. Об одном из них ему рассказала Алла Пугачева.

"Самый нелепый слух? Что я любовник Максима Галкина. А знаете, кто рассказал мне об этом? Алла Борисовна. Представьте степень моей растерянности", — рассказал телеведущий.

Шепелев пояснил, что не следит за слухами о своей персоне, но "остается в курсе" о том, что о нём говорят.