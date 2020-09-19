О Дмитрие Шепелеве ходят самые нелепые слухи. Об одном из них ему рассказала Алла Пугачева.
"Самый нелепый слух? Что я любовник Максима Галкина. А знаете, кто рассказал мне об этом? Алла Борисовна. Представьте степень моей растерянности", — рассказал телеведущий.
Шепелев пояснил, что не следит за слухами о своей персоне, но "остается в курсе" о том, что о нём говорят.
Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что американцы были готовы официально признать Крым российским. Это говорили и Киеву "руководители из Америки".