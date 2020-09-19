Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса

Экс-адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса из-за неприемлемого поведения во время слушания дела актёра. Примечательно, что отзыв адвокатского статуса у Пашаева проходит уже в четвёртый раз.

До этого ему приходилось восстанавливать практику три раза.

"18 сентября Совет Адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания (АП РСО), рассмотрев на очередном заседании заключение квалификационной комиссии АП РСО, содержащее выводы о наличии дисциплинарного проступка в действиях адвоката Э. М. Пашаева, принял решение о лишении его статуса", — сказано в сообщении Федеральной палаты адвокатов.

Из-за нарушения Кодекса профессиональной этики Пашаева лишили адвокатского статуса на один год.