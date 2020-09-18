29-летний сын Елены Малышевой женился в США на русской девушке

Недавно стало известно, что врач и телеведущая Елена Малышева ездила в США на свадьбу своего 29-летнего сына Василия.

Ведущая передачи "Жить здорово" уехала сразу же после того, как были отменены введённые ранее ограничения из-за COVID-19.

22 августа Елена Малышева второй раз стала бабушкой — у старшего сына Юрия родилась дочка. Таким образом, в этом году у неё произошло сразу два важных семейных события.

О причине своей поездки в Америку Елена Малышева рассказала только после возвращения на родину.

"Вася женился на нашей, на русской, она такая хорошая девочка", — рассказала Малышева в своей телепередаче.

Также она сообщила, что торжество отметили в узком семейном кругу, так как в США до сих пор запрещено проводить массовые мероприятия.

Ранее Елена Малышева раскрыла секрет стройной фигуры Валерии.