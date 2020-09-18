Звезда с мировым именем певица Майли Сайрус поделилась в своём Instagram новым видео-роликом довольно откровенного содержания. Мнения фолловеров разделились. Одни ругают, другие поддерживают звезду.

"Чего ради? Неужели у тебя нет ничего другого, что можно запостить, более вдохновляющие видео? Мне кажется, именно это и есть причина того, что молодежь стала бесчувственной. Стыдно на это смотреть", — пишет shaggyt96.

"Майли, все хорошо, я знаю, что тебе все еще неприятно из-за развода, но ты держись, будь леди и позаботься о себе. Заведи домашнее животное, расслабься и просто делай хорошую музыку и хорошее придет к тебе", — написал binary. anonymous.