Стало известно, что Филипп Юрьев решил не включать откровенные сцены с обнажённой Асмус в свою новую киноленту "Китобой". Кристина Асмус, в свою очередь, публично выразила благодарность режиссёру за это.

"Роль у меня девушки из секс-видеочата, мы снимали гораздо больше, чем показали в кино. Мне очень приятно, что Филипп не счёл нужным показывать обнаженные сцены. У него был материал, это могло бы быть хайпово, вызвало резонанс, привлекло дополнительно зрителей, но для его истории он решил оставить то, что оставил. И это действительно не нужно", — сказала Асмус на пресс-конференции в пятницу.