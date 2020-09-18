Помощница Анны Седоковой обманным путём украла у певицы деньги

Популярная российская певица Анна Седокова на своей странице в Insragram опубликовала пост о том, что её обокрала помощница, с которой она работала в течение трёх лет. Девушек связывали не только рабочие, но и дружеские отношения.

Седокова признаётся, что помощница была ей как сестра, поэтому её поступок стал для певицы сильным ударом.

Помощница по имени Настя брала у артистки деньги на оплату коммунальных услуг, обучение сына Гектора и другие расходы, а затем присваивала их себе. Оан даже просила деньги в долг у знакомых Анны, прикрываясь именем певицы.

На данный момент Седокова живёт в квартире, за которую с апреля не производилась оплата, а её сын посещает неоплаченный детский сад. Ей звонят люди, которые одалживали деньги её помощнице и теперь ждут, когда им вернут долг. Но перед тем как давать помощнице деньги, ей даже никто не позвонил и не спросил, действительно ли это нужно делать.

Анна сообщила, что украденные деньги помощница-мошенница тратила на азартные онлайн-игры.