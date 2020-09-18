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Помощница Анны Седоковой обманным путём украла у певицы деньги

 
 
 
 
 
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Онлайн казино зло. Но люди злее и именно они нажимают кнопки.Так что нечего тут . ⠀ История о том, как моя помощница Настя , человек который больше 3 лет был ближе мне чем сестра, человек которого я считала своей семьей, человек который спал в моей постели и обнимал на протяжении трёх лет моих детей, стал воровкой и скатился на дно, глубже которого я даже не представляла. ⠀ Начались недочеты. Там забыла, там не отвечают. Возвратные деньги не приходили. Как то денег не стало. ⠀ Потом у ее мамы была операция. На коленях. Мама не могла ходить и она больше не могла на это смотреть. Нужен был долг на операцию . В какой то момент у хозяйки нашей квартиры умер родственник и она попросила вперёд оплату. Конечно. Мы все понимаем. ⠀ За эти полгода Настя одолжила деньги у всех наших знакомых и людей с которыми я как то пересекалась. На операцию Маме. На Ипотеку Маме. На моего визажиста, на деньги на документы. Она одалживала и люди отдавали ей последнее ограничивая своих детей. ⠀ Потому что добрые. Потому что верили. Сегодня я живу в квартире, за которую не платили с апреля. Мой сын ходит в неоплаченный сад. И каждый кто набирает меня, абсолютно каждый одалживал ей деньги и ждёт их. Но ни один из не сказал мне это. Никто .. Никит меня не предупредил. ⠀ Как !!! Как !!! Кнопка в телефоне может разрушить твою успешную жизнь ?? Как ??? Зачем ??? Обманывать всех и говорить, что людям нужна операция и они убирают ??? Ради чего ??? ⠀ Я не знаю, что мне делать. Но если кто то, кто нажимает сейчас эту кнопку, думая, что может выиграть, сейчас читает это. То ... Все в ваших руках. Не уничтожайте свою жизнь так, как сделал это мой близкий человек ..

Помощница Анны Седоковой обманным путём украла у певицы деньги

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Популярная российская певица Анна Седокова на своей странице в Insragram опубликовала пост о том, что её обокрала помощница, с которой она работала в течение трёх лет. Девушек связывали не только рабочие, но и дружеские отношения.

Седокова признаётся, что помощница была ей как сестра, поэтому её поступок стал для певицы сильным ударом.

Помощница по имени Настя брала у артистки деньги на оплату коммунальных услуг, обучение сына Гектора и другие расходы, а затем присваивала их себе. Оан даже просила деньги в долг у знакомых Анны, прикрываясь именем певицы.

На данный момент Седокова живёт в квартире, за которую с апреля не производилась оплата, а её сын посещает неоплаченный детский сад. Ей звонят люди, которые одалживали деньги её помощнице и теперь ждут, когда им вернут долг. Но перед тем как давать помощнице деньги, ей даже никто не позвонил и не спросил, действительно ли это нужно делать.

Анна сообщила, что украденные деньги помощница-мошенница тратила на азартные онлайн-игры.

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