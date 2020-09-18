Ведущая Ксения Бородина рассказала, что не реагирует на сплетни вокруг её персоны. В том числе и об её отношениях с Ольгой Орловой. Ксения объяснила, что всё это, конечно, ложь.

"Говорят, что мы с Орловой лесбиянки и что у нас с ней любовная связь! Бред полнейший! Как такое можно вообще придумать!" — заявила ведущая.

"Я на самом деле спокойно отношусь ко всему этому бреду. Понимаю, что, к сожалению, сейчас время такое. Просто это так раздувается! К тому же есть люди, которые во все верят", — добавила она.